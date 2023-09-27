Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Сейчас силовики выясняют все нюансы этого падения

Молодой омич выпал из окна на 4 этаже и выжил

27 сентября 2023, 10:28
Фото: 1MI
Сейчас силовики выясняют все нюансы этого падения

Молодой омич выжил после случайного падения с 4 этажа

С переломами и в состоянии сильнейшего шока мужчину госпитализировали в одну из городских больниц.

Неосторожные движения рядом с открытым окном довели 31-летнего жителя дома по проспекту Мира, 167Б до больничной койки.

«В воскресенье, 24 сентября, около часа ночи в приемный покой БСМП № 1 доставили мужчину, у которого диагностировали перелом 2-го позвонка и перелом лодыжки, а также травматический шок 1-й степени», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

Выяснилось, что скорая забрала мужчину у дома по проспекту Мира. Туда отправились оперативники. Выяснилось, что той ночью пострадавший по неосторожности выпал из окна общей кухни, которая находится на 4 этаже.

Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка, дабы исключить криминальный характер этого падения.

Читайте также:
В Омске 77-летняя пенсионерка выпала из окна своей квартирыПожилой омич покинул свою квартиру по проводам и попал в больницуСевшие в поле пилоты полетели в Новосибирск из-за отсутствия техподдержки для Airbus
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#ЧП#Омск#Омская область#Россия#Несчастный случай#Новости#Василий Попов
Подпишитесь
Супругам умерших омских чиновников выдадут матпомощь в виде двух окладов
Сегодня, 06:26
Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках
Сегодня, 04:01
Омский минздрав начал проверку после массовых жалоб на работу Любинской ЦРБ
Сегодня, 07:09
В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8
Сегодня, 07:30
«Подарок» из ближнего зарубежья. В Омск снова прибыли тонны овощей с паразитами
Сегодня, 08:43
Омичи рассказали, какие вещи чаще всего теряют в путешествиях
Сегодня, 08:46