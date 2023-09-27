Молодой омич выпал из окна на 4 этаже и выжил

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Неосторожные движения рядом с открытым окном довели 31-летнего жителя дома по проспекту Мира, 167Б до больничной койки.
«В воскресенье, 24 сентября, около часа ночи в приемный покой БСМП № 1 доставили мужчину, у которого диагностировали перелом 2-го позвонка и перелом лодыжки, а также травматический шок 1-й степени», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
Выяснилось, что скорая забрала мужчину у дома по проспекту Мира. Туда отправились оперативники. Выяснилось, что той ночью пострадавший по неосторожности выпал из окна общей кухни, которая находится на 4 этаже.
Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка, дабы исключить криминальный характер этого падения.