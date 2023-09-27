Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Модульбанк занял первую позицию в рейтинге рентабельности российских банков

Модульбанк занял первую позицию в рейтинге рентабельности российских банков

27 сентября 2023, 06:00
Фото: piqsels.com
Модульбанк возглавил рейтинг рентабельности банков России по версии «Интерфакс-ЦЭА». Отношение прибыли банка за первое полугодие 2023 года к капиталу составило 58,56%. Это почти вдвое больше, чем у его ближайших конкурентов — банка «Держава» и Кредит Европа Банк.

Модульбанк также занял шестое место в рейтинге эффективности банков. Здесь отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к объему активов на 01.07.2023 составило 3,7%, а лидерами рейтинга стали «Держава», КИВИ Банк и «Центрокредит».

Как отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов, первое место в рейтинге рентабельности банков стало следствием стратегических решений, принятых в 2020 году. В течение трех последующих лет банк заметно улучшил все свои показатели, некоторые в десятки раз.

«Мы живем в парадигме: быть эффективными во всем, что мы делаем, — начиная от построения команды, заканчивая созданием востребованных продуктов», — сказал Павел Семенов.

Уточняется, что рентабельность рассчитывалась как отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года. Эффективность же рассчитывалась как отношение прибыли к объему активов. Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, присутствовавшие в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (безотносительно к месту по активам). Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года.

Подпишитесь
Мэр Шелест рассказал, сколько домов в Омске уже обеспечили теплом
Сегодня, 04:36
Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках
Сегодня, 04:01
Правительство Омской области ушло в отставку. Объясняем причину
Сегодня, 03:41
«Лично проверял». В Омской области решили проблему с дефицитом топлива на АЗС
Сегодня, 04:20
В Омске назначили нового главу Контрольно-счетной палаты
Сегодня, 04:59
Стало известно, когда прокат электросамокатов в Омске отправится на зимние каникулы
Вчера, 11:34