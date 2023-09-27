Модульбанк занял первую позицию в рейтинге рентабельности российских банков

Posted 27 сентября 2023, 06:00
Published 27 сентября 2023, 06:00
Modified 27 сентября 2023, 06:00
Updated 27 сентября 2023, 06:00
Модульбанк также занял шестое место в рейтинге эффективности банков. Здесь отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к объему активов на 01.07.2023 составило 3,7%, а лидерами рейтинга стали «Держава», КИВИ Банк и «Центрокредит».
Как отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов, первое место в рейтинге рентабельности банков стало следствием стратегических решений, принятых в 2020 году. В течение трех последующих лет банк заметно улучшил все свои показатели, некоторые в десятки раз.
«Мы живем в парадигме: быть эффективными во всем, что мы делаем, — начиная от построения команды, заканчивая созданием востребованных продуктов», — сказал Павел Семенов.
Уточняется, что рентабельность рассчитывалась как отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года. Эффективность же рассчитывалась как отношение прибыли к объему активов. Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, присутствовавшие в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (безотносительно к месту по активам). Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года.