Модульбанк занял первую позицию в рейтинге рентабельности российских банков

Уточняется, что рентабельность рассчитывалась как отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года. Эффективность же рассчитывалась как отношение прибыли к объему активов. Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, присутствовавшие в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (безотносительно к месту по активам). Не учитывались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года.