Эксперт рассказала как начать приучение собаки к ношению одежды

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
И старым собакам с тонкой шерстью может быть полезна одежда, например, свитер, чтобы сохранить тепло тела, пишет Pravda.Ru.
Возможно, в будущем вашей собаке придется носить обувь или одежду, поэтому лучше начать это обучение заранее. Как и при обучении любому другому навыку, который может вызвать у собаки сопротивление, лучше начинать с малого возраста.
Когда дело доходит до приучения вашего питомца носить одежду, начните с чего-то простого, например, безрукавки для собаки. Сделайте процесс обучения интересным и приятным, предлагайте лакомства и поощряйте своего питомца за спокойствие. Если вы думаете о том, чтобы приучить свою собаку к обуви, убедитесь, что выбранная пара подходит по размеру и не вызывает дискомфорта на лапах вашего питомца. Будьте готовы попробовать несколько вариантов, прежде чем найти те, которые подходят вашей собаке лучше всего.