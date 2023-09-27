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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Эксперт рассказала как начать приучение собаки к ношению одежды

27 сентября 2023, 11:15
Может показаться, что учить собаку носить обувь или одежду — не обязательно. Однако нужно помнить следующее: для собак, живущих в городе, где на тротуарах часто используются опасные химические вещества для растапливания льда, может потребоваться специальная обувь, чтобы защитить их лапы.

И старым собакам с тонкой шерстью может быть полезна одежда, например, свитер, чтобы сохранить тепло тела, пишет Pravda.Ru.

Возможно, в будущем вашей собаке придется носить обувь или одежду, поэтому лучше начать это обучение заранее. Как и при обучении любому другому навыку, который может вызвать у собаки сопротивление, лучше начинать с малого возраста.

Когда дело доходит до приучения вашего питомца носить одежду, начните с чего-то простого, например, безрукавки для собаки. Сделайте процесс обучения интересным и приятным, предлагайте лакомства и поощряйте своего питомца за спокойствие. Если вы думаете о том, чтобы приучить свою собаку к обуви, убедитесь, что выбранная пара подходит по размеру и не вызывает дискомфорта на лапах вашего питомца. Будьте готовы попробовать несколько вариантов, прежде чем найти те, которые подходят вашей собаке лучше всего.

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