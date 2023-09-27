Эксперт рассказала как начать приучение собаки к ношению одежды

Когда дело доходит до приучения вашего питомца носить одежду, начните с чего-то простого, например, безрукавки для собаки. Сделайте процесс обучения интересным и приятным, предлагайте лакомства и поощряйте своего питомца за спокойствие. Если вы думаете о том, чтобы приучить свою собаку к обуви, убедитесь, что выбранная пара подходит по размеру и не вызывает дискомфорта на лапах вашего питомца. Будьте готовы попробовать несколько вариантов, прежде чем найти те, которые подходят вашей собаке лучше всего.