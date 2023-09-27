Эксперт назвал цинк и селен важными элементами для поддержания здоровья кожи

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Один из таких витаминов — витамин А. Он играет важную роль в обновлении клеток кожи. Вы можете получить его из продуктов, таких как картофель, батат, морковь, шпинат и манго.
Витамин C является мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от свободных радикалов и укрепить коллаген. Его можно найти в плодах цитрусовых, киви, папайе, красном перце, клубнике и груше.
Еще один полезный витамин — витамин E. Он также является антиоксидантом и помогает защитить кожу от повреждений и старения. Хорошие источники витамина E — арахисовое масло, миндаль, подсолнечное масло, авокадо и семена подсолнечника.
Цинк необходим для здоровья кожи, он помогает предотвратить воспаление и поддерживает ее здоровой. Вы можете получить цинк из гречки, тыквенных семечек, креветок, говяжьей печени и моллюсков.
Селен также является антиоксидантом и помогает защитить кожу от повреждений. Его можно частично получить из бразильских орехов, мяса, рыбы и яиц.
Конечно, всегда лучше проконсультироваться у врача или диетолога, чтобы узнать о других витаминах и минералах, которые могут быть полезны для вашей кожи в осенний период.