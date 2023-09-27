«Аэрофлот» запускает рейсы в Петербург из Домодедово

«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом», — напомнил эксперт. Он предположил, что, принимая во внимание длительность перемещений по столице наземным транспортом, можно сделать вывод: в Москве возможность выбора аэропорта прибытия особенно привлекательна для потребителя.