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«Аэрофлот» запускает рейсы в Петербург из Домодедово

«Аэрофлот» запускает рейсы в Петербург из Домодедово

27 сентября 2023, 06:49
Фото: АО «Авиакомпания Россия»
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» запускает перелеты из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в московский аэропорт Домодедово. Сообщается, что первый рейс состоится через месяц — 29 октября.

Уже открыта продажа билетов на рейсы по новому направлению, которые будет осуществлять дочерняя авиакомпания группы «Аэрофлот» — «Россия», пишет kursdela.biz.

На московском направлении этот авиаперевозчик уже выполняет перелеты в международные аэропорты Внуково и Шереметьево. Теперь этот список расширится благодаря еще одному аэропорту.

Таким путем, добавляя третий столичный аэропорт, группа «Аэрофлот» осуществляет свои планы по запуску авиаперелетов в Домодедово с целью разнообразить предложение на рынке авиаперевозок. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Он указал, что перелеты в Домодедово предусматривают открытие новых возможностей для пассажиров на юге и юго-востоке Москвы.

«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом», — напомнил эксперт. Он предположил, что, принимая во внимание длительность перемещений по столице наземным транспортом, можно сделать вывод: в Москве возможность выбора аэропорта прибытия особенно привлекательна для потребителя.

На новом воздушном маршруте из аэропорта Пулково в аэропорт Домодедово будут задействованы лайнеры Airbus A319. В данный момент планируется два рейса в сутки.

В будущем есть вероятность, что авиаперевозчик нарастит число рейсов из Пулково в Домодедово. При наличии устойчивого спроса на перелеты, допустил Олег Пантелеев, частоту рейсов могут увеличить.

Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа»), занимающая ведущие позиции в сфере гражданских авиаперевозок РФ, за прошлый год перевезла 40,7 миллиона пассажиров. Сегодня компания продолжает расширение своей сети маршрутов.

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