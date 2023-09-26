Врач Бурдакова рекомендовала есть овощи для здоровья печени

Врач рекомендует избегать быстрого питания и жареной пищи, так как они не способствуют здоровью печени. Также очень важно придерживаться регулярных приемов пищи — 4-5 раз в день. Еда должна быть умеренной, небольшими порциями, чтобы избежать переедания.