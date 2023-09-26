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Впервые в году. В Омском перинатальном центре на свет появилась первая тройня

26 сентября 2023, 10:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омском перинатальном центре на свет появилась первая в году тройня

О тройном пополнении в омской семье сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Новорожденные мальчики — однояйцевые близнецы. Они родились на 33-й неделе путем кесарева сечения. Вес каждого из них, по словам медиков, находится в пределах нормы для тройни — 1 500 грамм, 2 170 грамм и 2 150 грамм.

Рождение тройняшек — большая редкость. В городском клиническом перинатальном центре появляется на свет всего одна-две тройни в год. Так, например, в 2019 и 2020 году в центре родились две тройни, в 2021 году одна. В 2023 эта стала первой.

Для мамы новорожденных мальчиков это уже третьи роды. Дома ее ждут две дочки. С рождением тройни семью поздравил мэр Омска Сергей Шелест. По его поручению, родители уже пятерых детей получат от администрации города 300 000 рублей.

Фото: Минздрав Омской области
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