Впервые в году. В Омском перинатальном центре на свет появилась первая тройня

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Новорожденные мальчики — однояйцевые близнецы. Они родились на 33-й неделе путем кесарева сечения. Вес каждого из них, по словам медиков, находится в пределах нормы для тройни — 1 500 грамм, 2 170 грамм и 2 150 грамм.
Рождение тройняшек — большая редкость. В городском клиническом перинатальном центре появляется на свет всего одна-две тройни в год. Так, например, в 2019 и 2020 году в центре родились две тройни, в 2021 году одна. В 2023 эта стала первой.
Для мамы новорожденных мальчиков это уже третьи роды. Дома ее ждут две дочки. С рождением тройни семью поздравил мэр Омска Сергей Шелест. По его поручению, родители уже пятерых детей получат от администрации города 300 000 рублей.