Волна сноса самостроев. В Омске за 1 млн рублей избавятся еще от двух построек

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Омске «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» продолжает избавляться от самовольных построек, расположенных рядом с четырехэтажным жилым домом по улице 1-я Шинная, 61. На очереди еще два самостроя площадью 218,7 и 98,8 кв. м.
Подрядчика для сноса этих построек УДХБ уже нашло. На торги заявилось пять участников. Победителем признали предпринимателя из поселка Иртышский Николая Масленникова. Начальную цену он снизил с 1,75 млн до 999 тысяч рублей. После заключения договора у предпринимателя будет 30 рабочих дней, чтобы выполнить свои обязательства по контракту.
Самовольными семь построек площадью от 49 до 400 кв. м рядом с четырехэтажкой на 1-й Шинной признали еще в 2020 году. Сносом должны были заняться лица, которые возвели эти самострои, но они не спешили исполнять поручение.
Напомним, что в августе Масленников также выиграл контракт на снос постройки площадью 400,5 кв. м. За нее УДХБ заплатило предпринимателю 1,34 млн рублей, что на 869 тысяч меньше начальной цены.
При этом 15 сентября омский депарх признал самовольной и принял решение снести еще одну постройку площадью 89,5 кв. м у дома на 1-й Шинной. Тем, кто ее возвел, следует избавиться от самостроя в течение 5 месяцев.