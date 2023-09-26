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Волна сноса самостроев. В Омске за 1 млн рублей избавятся еще от двух построек

26 сентября 2023, 07:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Две самовольные постройки в Октябрьском округе Омска снесут за 1 млн рублей

Снести постройки нужно за 30 рабочих дней с даты заключения контракта.

В Омске «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» продолжает избавляться от самовольных построек, расположенных рядом с четырехэтажным жилым домом по улице 1-я Шинная, 61. На очереди еще два самостроя площадью 218,7 и 98,8 кв. м.

Подрядчика для сноса этих построек УДХБ уже нашло. На торги заявилось пять участников. Победителем признали предпринимателя из поселка Иртышский Николая Масленникова. Начальную цену он снизил с 1,75 млн до 999 тысяч рублей. После заключения договора у предпринимателя будет 30 рабочих дней, чтобы выполнить свои обязательства по контракту.

Самовольными семь построек площадью от 49 до 400 кв. м рядом с четырехэтажкой на 1-й Шинной признали еще в 2020 году. Сносом должны были заняться лица, которые возвели эти самострои, но они не спешили исполнять поручение.

Напомним, что в августе Масленников также выиграл контракт на снос постройки площадью 400,5 кв. м. За нее УДХБ заплатило предпринимателю 1,34 млн рублей, что на 869 тысяч меньше начальной цены.

Самовольная постройка у дома на 1-й ШиннойСамовольная постройка у дома на 1-й Шинной
Самовольная постройка у дома на 1-й Шинной
Фото: Администрация Омска

При этом 15 сентября омский депарх признал самовольной и принял решение снести еще одну постройку площадью 89,5 кв. м у дома на 1-й Шинной. Тем, кто ее возвел, следует избавиться от самостроя в течение 5 месяцев.

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#Общество#Омск#Подрядчик#Снос дома#Госзакупки#Снос#Новости#УДХБ#Юлия Истомина
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