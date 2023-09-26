Волна сноса самостроев. В Омске за 1 млн рублей избавятся еще от двух построек

Подрядчика для сноса этих построек УДХБ уже нашло. На торги заявилось пять участников. Победителем признали предпринимателя из поселка Иртышский Николая Масленникова. Начальную цену он снизил с 1,75 млн до 999 тысяч рублей. После заключения договора у предпринимателя будет 30 рабочих дней, чтобы выполнить свои обязательства по контракту.