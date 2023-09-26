Вину не признал. Омский суд накажет пьяного водителя иномарки за смертельное ДТП

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Выяснилось, что 30 января 2022 года мужчина управлял автомобилем марки «Mercedes-BenzGLE-Class» в состоянии алкогольного опьянения. В салоне в этот момент находились три пассажира.
Во время съезда с моста им. 60-летия Победы, пьяный омич превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погиб один пассажир, еще двое скончались в медицинском учреждении.
Мужчина не признал свою вину в случившемся. По факту совершенного преступления его будут судить по п., а ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).