Вину не признал. Омский суд накажет пьяного водителя иномарки за смертельное ДТП

Во время съезда с моста им. 60-летия Победы, пьяный омич превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погиб один пассажир, еще двое скончались в медицинском учреждении.