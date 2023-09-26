Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Иллюстрация

Вину не признал. Омский суд накажет пьяного водителя иномарки за смертельное ДТП

26 сентября 2023, 09:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Суд накажет омича, который устроил пьяное смертельное ДТП на дорогой иномарке

Уголовное дело после произошедшего поступило в Центральный районный суд города Омска.

Выяснилось, что 30 января 2022 года мужчина управлял автомобилем марки «Mercedes-BenzGLE-Class» в состоянии алкогольного опьянения. В салоне в этот момент находились три пассажира.

Во время съезда с моста им. 60-летия Победы, пьяный омич превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погиб один пассажир, еще двое скончались в медицинском учреждении.

Мужчина не признал свою вину в случившемся. По факту совершенного преступления его будут судить по п., а ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Розыск! В Омске после ДТП с фурой водитель бросил машину и убежал с места аварии
Узнать подробнее
#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#Авария#Уголовное дело#ДТП с погибшим#ДТП со смертельным исходом#Новости#Смертельная авария#Авария с погибшим#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Дождались. В омских садиках, школах и больницах начали включать отопление
Сегодня, 06:41
В Омске признали аварийным трехэтажный дом рядом с апарт-отелем «Маршал»
Сегодня, 04:27
Стали известны подробности обнаружения младенца в канаве в Омской области
Сегодня, 02:43
Вечеринка продолжается. В минприроды заявили о новых выбросах в черте Омска
Сегодня, 04:49
Двухслойная бумага для вип-туалетов. Омский аэропорт потратит на уборку 29 миллионов
Сегодня, 05:39
По пятницам и воскресеньям. Из Омска возобновят прямые авиарейсы в Тобольск
Сегодня, 05:26