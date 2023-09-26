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В РФ за неделю выявили более 1,2 млн случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ

26 сентября 2023, 15:24
По данным Роспотребнадзора, в течение прошлой недели в России было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Ведомство отмечает, что этот рост связан с началом осеннего периода, когда по всей стране стало холоднее, а также с увеличением контактов в коллективах. По информации Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших зарегистрировано в 26 регионах России, пишет Общественная служба новостей.

Недавно также было сообщено о росте числа заболевших COVID-19 в стране. За последнюю неделю число заболевших увеличилось на 22,3%.

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