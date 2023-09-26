В ЕР подвели итоги летнего всероссийского спортмарафона «Сила России»

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
С июня по август 2023 года единороссы провели более 6000 открытых тренировок, в которых приняли участие известные спортсмены и более 1000 НКО. Мероприятия проходили на более чем 3500 площадках. Всего в марафоне участвовали более 110 000 человек, пишет rostovgazeta.ru.
Важным этапом марафона стала Неделя инклюзивного спорта, в которой участвовали Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих и Всероссийское общество слепых. В рамках данного мероприятия провели 600 тренировок, в которых приняли участие 8000 человек.
Глава центрального совета сторонников «Единой России», заместитель председателя думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко сделала акцент на особом внимании к семьям участников специальной военной операции и проведению мероприятий в военных городках. В финальной акции, посвящённой Дню физкультурника, приняли участие более 9000 человек. Активнее всего тренировки проводились в Свердловской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин отметил, что тренировки были действительно доступны для всех. Их вели звёзды спорта, такие как Владислав Третьяк, Александр Тихонов, Виктор Маркин, Владимир Бармашов и другие. Участники тренировок могли получить советы от настоящих мастеров спорта вместе с автографами.
Сайт ER.RU сообщает, что марафон «Сила России» также проводился в новых регионах Российской Федерации. Так, 40 детей из Шахтёрска были приглашены на тренировки в Подмосковье. Депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков рассказал о продолжении работы с детьми в новых регионах. В том же Шахтёрске проведут мастер-классы по биатлону и хоккею.
«В рамках марафона „Сила России“ на территории Омской области прошло более двух десятков мероприятий, в том числе в районах. Это были мастер-классы по боксу, автокроссу, скандинавской ходьбе, футболу и другим видам спорта. В областном центре на базе спортивно-оздоровительного комплекса „Альбатрос“ прошел мастер-класс мастера спорта международного класса по плаванию, многократного победителя и призера чемпионатов Омской области Рустама Гадирова. Наша титулованная биатлонистка, заслуженный мастер спорта Яна Романова провела для юных спортсменов занятие на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса „Авангард“.
В тренировках приняли участие более 750 человек от 8 до 65 лет, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Кульминацией марафона на территории Омской области стал визит олимпийских чемпионов, в том числе председателя оргкомитета марафона «Сила России», трехкратного чемпиона Олимпийских игр, мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатора Александра Карелина и депутата Госдумы, трёхкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира по хоккею Владислава Третьяка. Для омичей во время церемонии закрытия марафона провели зарядку, а также организовали автограф-сессию с олимпийскими чемпионами и викторину, в ходе которой участникам предстояло ответить на вопросы именитых спортсменов. Отвечавшие первыми получали памятные подарки от олимпийцев», — сообщил председатель регионального совета сторонников «Единой России», ректор Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олег Шалаев.