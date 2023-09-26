В ЕР подвели итоги летнего всероссийского спортмарафона «Сила России»

В тренировках приняли участие более 750 человек от 8 до 65 лет, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Кульминацией марафона на территории Омской области стал визит олимпийских чемпионов, в том числе председателя оргкомитета марафона «Сила России», трехкратного чемпиона Олимпийских игр, мира и Европы по греко-римской борьбе, сенатора Александра Карелина и депутата Госдумы, трёхкратного олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира по хоккею Владислава Третьяка. Для омичей во время церемонии закрытия марафона провели зарядку, а также организовали автограф-сессию с олимпийскими чемпионами и викторину, в ходе которой участникам предстояло ответить на вопросы именитых спортсменов. Отвечавшие первыми получали памятные подарки от олимпийцев», — сообщил председатель регионального совета сторонников «Единой России», ректор Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олег Шалаев.