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В Екатеринбурге судят подростков-убийц

26 сентября 2023, 11:39
В Екатеринбурге два подростка покончили с жизнью мужчины, который спал на остановке.

Суд в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга рассмотрит дело двух подозреваемых — 17-летнего парня и его подруги. По информации, которая поступила, они избили спящего екатеринбуржца до смерти. Причина такого ужасного поступка не разглашается, пишет ФедералПресс.

Источник сообщил, что это было преступление бытового характера. Обоих подростков обвиняют по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если их признают виновными, то им грозит до 15 лет заключения.

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