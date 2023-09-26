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В Екатеринбурге двухлетний малыш убежал из детского сада

26 сентября 2023, 15:29
В городе Екатеринбурге случился инцидент, связанный с уходом двухлетнего ребенка из детского сада. Эту информацию сообщила мать малыша в прокуратуру.

11 сентября, когда мама пришла забрать своего ребенка, он вышел за пределы детского сада номер 489. Стоит отметить, что ни педагог, ни охранник не предприняли никаких мер для предотвращения ухода ребенка и не следили за его местонахождением, пишет Общественная служба новостей.

К счастью, охранник из соседнего детского сада обнаружил мальчика и вернул его обратно. Ребенок не пострадал. Прокуратура проведет проверку в данном детском саду и рассмотрит действия воспитателей из младшей группы.

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