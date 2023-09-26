В Екатеринбурге двухлетний малыш убежал из детского сада

11 сентября, когда мама пришла забрать своего ребенка, он вышел за пределы детского сада номер 489. Стоит отметить, что ни педагог, ни охранник не предприняли никаких мер для предотвращения ухода ребенка и не следили за его местонахождением, пишет Общественная служба новостей.