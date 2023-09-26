В Екатеринбурге двухлетний малыш убежал из детского сада

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
11 сентября, когда мама пришла забрать своего ребенка, он вышел за пределы детского сада номер 489. Стоит отметить, что ни педагог, ни охранник не предприняли никаких мер для предотвращения ухода ребенка и не следили за его местонахождением, пишет Общественная служба новостей.
К счастью, охранник из соседнего детского сада обнаружил мальчика и вернул его обратно. Ребенок не пострадал. Прокуратура проведет проверку в данном детском саду и рассмотрит действия воспитателей из младшей группы.