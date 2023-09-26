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ДТП произошло на дублере улицы Конева

Три месяца лечения. Омич на самокате столкнулся с авто и получил тяжелые травмы

26 сентября 2023, 09:23
Фото: УМВД России по Омской области
ДТП произошло на дублере улицы Конева

В Омске мужчина на самокате получил тяжелые травмы после аварии с легковушкой

На водителя машины завели уголовное дело. Ему грозит до 2 лет колонии.

В Омске на Левом берегу 37-летний водитель автомобиля Mazda сбил мужчину на самокате. На автолюбителя завели уголовное дело, сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе региональной полиции.

По предварительным данным, иномарка ехала по дублеру улицы Конева в сторону улицы Дмитриева. При выезде на перекресток водитель не заметил мужчину на самокате и не предоставил ему преимущество.

37-летний владелец самоката получил закрытые переломы ребер. Мужчину отвезли больницу, он проходил трехмесячный курс лечения.

Следователи посчитали виновным в этой аварии водителя автомобиля. На него завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека. Мужчине может грозить до 2 лет колонии.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Авария#Уголовное дело#Электросамокат#Перекресток#Пострадавший#Правила дорожного движения#Евгений Игишев
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