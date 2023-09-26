Три месяца лечения. Омич на самокате столкнулся с авто и получил тяжелые травмы

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Омске на Левом берегу 37-летний водитель автомобиля Mazda сбил мужчину на самокате. На автолюбителя завели уголовное дело, сообщили сегодня, 26 сентября, в пресс-службе региональной полиции.
По предварительным данным, иномарка ехала по дублеру улицы Конева в сторону улицы Дмитриева. При выезде на перекресток водитель не заметил мужчину на самокате и не предоставил ему преимущество.
37-летний владелец самоката получил закрытые переломы ребер. Мужчину отвезли больницу, он проходил трехмесячный курс лечения.
Следователи посчитали виновным в этой аварии водителя автомобиля. На него завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека. Мужчине может грозить до 2 лет колонии.