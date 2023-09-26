Три человека погибли в результате аварии в Минусинском районе Красноярского края

По предварительным данным, ДТП произошло на 31-м километре трассы «Саяны». Столкнулись Volkswagen Passat, Nissan Vanette и Nissan Sunny. На месте происшествия работают правоохранители, которые пытаются установить все подробности произошедшего. Пока известно, что при обгоне водитель Nissan Vanette столкнулся с движущимся навстречу ему Volkswagen, а затем Volkswagen врезался в Nissan Sunny. В результате аварии погибли женщина-водитель и две пассажирки иномарки, а один человек получил травмы, пишет ФедералПресс.