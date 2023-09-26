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Три человека погибли в результате аварии в Минусинском районе Красноярского края

26 сентября 2023, 11:47
В Минусинском районе Красноярского края произошла серьезная авария, в которой участвовали три автомобиля. К сожалению, никто не выжил. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным, ДТП произошло на 31-м километре трассы «Саяны». Столкнулись Volkswagen Passat, Nissan Vanette и Nissan Sunny. На месте происшествия работают правоохранители, которые пытаются установить все подробности произошедшего. Пока известно, что при обгоне водитель Nissan Vanette столкнулся с движущимся навстречу ему Volkswagen, а затем Volkswagen врезался в Nissan Sunny. В результате аварии погибли женщина-водитель и две пассажирки иномарки, а один человек получил травмы, пишет ФедералПресс.

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