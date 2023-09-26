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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Этим летом в Омске для аренды были доступны 1600 самокатов

Стало известно, когда прокат электросамокатов в Омске отправится на зимние каникулы

26 сентября 2023, 11:34
Фото: Евгений Игишев / Город55
Этим летом в Омске для аренды были доступны 1600 самокатов
При кратковременном ухудшении погоды сервис будет не доступен для пользователей. Прокатом можно будет воспользоваться при потеплении.

Прокат электросамокатов в Омске завершит сезон 2023 года с первым снегом. Подробности Городу55 рассказали в кикшеринговой компании Whoosh.

«По завершению сезона даты пока нет, как и в прошлом сезоне — ждем, когда похолодает и выпадет снег. Следим за прогнозом погоды, при кратковременном ухудшении будем ставить сервис на паузу. Самокаты будут оставаться в городе, но будут недоступны для аренды до потепления в течение дня. Когда дневная температура опустится ниже 0 — уйдем на зимние каникулы», — рассказали в Whoosh.

Прокат электросамокатов в Омске в этом году начал работать в конце марта. В нынешнем сезоне на улицах города были доступны для аренды 1600 самокатов, что на 50% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что с весны вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся кикшеринга. Омичи на самокатах, моноколесах и гироскутерах стали полноправными участниками дорожного движения:

Омичей готовят к сезону «самокатов». Вступили в силу поправки в ПДД
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#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Электросамокат#Самокат#Евгений Игишев#Прокат
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