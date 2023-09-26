Стало известно, когда прокат электросамокатов в Омске отправится на зимние каникулы

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Прокат электросамокатов в Омске завершит сезон 2023 года с первым снегом. Подробности Городу55 рассказали в кикшеринговой компании Whoosh.
«По завершению сезона даты пока нет, как и в прошлом сезоне — ждем, когда похолодает и выпадет снег. Следим за прогнозом погоды, при кратковременном ухудшении будем ставить сервис на паузу. Самокаты будут оставаться в городе, но будут недоступны для аренды до потепления в течение дня. Когда дневная температура опустится ниже 0 — уйдем на зимние каникулы», — рассказали в Whoosh.
Прокат электросамокатов в Омске в этом году начал работать в конце марта. В нынешнем сезоне на улицах города были доступны для аренды 1600 самокатов, что на 50% больше, чем в прошлом году.
Напомним, что с весны вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся кикшеринга. Омичи на самокатах, моноколесах и гироскутерах стали полноправными участниками дорожного движения: