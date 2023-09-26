Сотрудники «Омскэлектро» помогут восстановить энергетическую инфраструктуру Стаханова

За примерами далеко ходить не нужно. Город55 уже рассказывал о мастере Южного РЭС ОА «Омскэлектро» Викторе Янцене, который в этом году дважды ездил в Стаханов, где занимался аварийно-восстановительными работами. В частности, во время августовской поездки он помогал подключить пять котельных, которые Омская область подарила подшефному городу.