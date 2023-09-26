Сотрудники «Омскэлектро» помогут восстановить энергетическую инфраструктуру Стаханова

Posted 26 сентября 2023, 13:00
Published 26 сентября 2023, 13:00
Modified 26 сентября 2023, 13:00
Updated 26 сентября 2023, 13:00
Сегодня электромонтеры Виталий и Игорь занимаются строительством линий наружного освещения в Октябрьском округе Омска, а уже на днях на два месяца отправятся в Луганскую Народную Республику. Сотрудники «Омскэлектро» поедут на новые территории для оказания помощи в восстановительных работах.
«Считаю, каждый должен помогать родине тем, что хорошо умеет. В нашей организации работают высококлассные специалисты, они окажут поддержку новому региону в области энергетики. Решение поехать в Стаханов от предприятия они приняли самостоятельно», — отметил директор по эксплуатации сетей «Омскэлектро» Дмитрий Ларин.
Для Виталия эта поездка особо важна — он сам приехал из Донбасса. В «Омскэлектро» работает электромонтером-воздушником уже три года.
«Я сам родом из Донецкой области, приехал в Омск по квоте три года назад. Теперь захотелось помочь землякам, поэтому еду восстанавливать город Стаханов. Буду строить и ремонтировать воздушные линии электропередачи, ставить фонари. Мы едем на два месяца вместе с напарником Игорем, он тоже воздушник», — рассказал сотрудник «Омскэлектро» Виталий.
Второй доброволец, Игорь, рассказал о том, что в «Омскэлектро» многие стремятся оказать поддержку новым регионам.
«У нас многие коллеги просятся туда поехать, хотят помочь местным жителям — электричество нужно всем. Точный фронт работ пока неизвестен, но мы будем восстанавливать энергетическую инфраструктуру, мы готовы делать все, что скажут. Кто, кроме нас? Мы электрики, несем свет людям», — подчеркнул электромонтер «Омскэлектро» Игорь.
За примерами далеко ходить не нужно. Город55 уже рассказывал о мастере Южного РЭС ОА «Омскэлектро» Викторе Янцене, который в этом году дважды ездил в Стаханов, где занимался аварийно-восстановительными работами. В частности, во время августовской поездки он помогал подключить пять котельных, которые Омская область подарила подшефному городу.
Сейчас особенно важно обеспечить Стаханову бесперебойное прохождение отопительного сезона. Внимание на этом заострил гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский.
«По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко сотрудники „Омскэлектро“ в очередной раз уезжают в трудовую командировку в город Стаханов — налаживать мирную жизнь и готовить город к отопительному сезону. Все вместе мы помогаем людям и вносим вклад в большое общее дело», — отметил энергетик.
Напомним, Омская область взяла шефство над Стахановым в июле 2022 года. С тех пор регион оказывает городу экономическую поддержку и восстанавливает его. Помощь необходима в строительстве школ, садиков, инфраструктуры.