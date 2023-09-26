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Семья получит компенсацию за смерть девочки в детском саду

26 сентября 2023, 11:51
Ситуация с погибшей девочкой в детском саду принимает новые обороты. После того, как воспитательница была приговорена, стало известно, что родственники девочки требуют компенсацию от учреждения.

Прокуратура Тюменской области сообщила, что близкие потерпевшей предъявили требования к детскому саду о компенсации нанесенных нравственных страданий. Суд поддержал их и взыскал частичную сумму в размере 4,5 миллиона рублей, пишет ФедералПресс.

Важно отметить, что происшествие случилось осенью прошлого года. Во время утренней прогулки в детском саду, воспитательница не присмотрела за детьми, и маленькая девочка задохнулась, зацепившись за металлическую перекладину в домике-беседке.

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