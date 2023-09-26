Семья получит компенсацию за смерть девочки в детском саду

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Прокуратура Тюменской области сообщила, что близкие потерпевшей предъявили требования к детскому саду о компенсации нанесенных нравственных страданий. Суд поддержал их и взыскал частичную сумму в размере 4,5 миллиона рублей, пишет ФедералПресс.
Важно отметить, что происшествие случилось осенью прошлого года. Во время утренней прогулки в детском саду, воспитательница не присмотрела за детьми, и маленькая девочка задохнулась, зацепившись за металлическую перекладину в домике-беседке.