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Санкции не помешали западным танкерам продолжать перевозки российской нефти и топлива

26 сентября 2023, 14:51
По данным финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), большая часть российского экспорта нефти и топлива по-прежнему осуществляется западными судами, несмотря на введенные санкции. Это подтверждает Bloomberg.

Несмотря на то, что Евросоюз и G7 установили потолок для цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, Россия продолжает экспортировать свою нефть по более высоким ценам, пишет Общественная служба новостей.

Однако компаниям из стран, присоединившихся к санкциям, запрещено перевозить и страховать нефть, если она была продана выше установленного потолка. Тем не менее, около двух третей всех российских поставок нефти и нефтепродуктов все равно выполняются с помощью западных судов или застрахованы ими. В эту категорию входят даже суда «теневого флота танкеров», которые зарегистрированы вне стран, участвующих в санкциях.

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