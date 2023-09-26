Санкции не помешали западным танкерам продолжать перевозки российской нефти и топлива

Однако компаниям из стран, присоединившихся к санкциям, запрещено перевозить и страховать нефть, если она была продана выше установленного потолка. Тем не менее, около двух третей всех российских поставок нефти и нефтепродуктов все равно выполняются с помощью западных судов или застрахованы ими. В эту категорию входят даже суда «теневого флота танкеров», которые зарегистрированы вне стран, участвующих в санкциях.