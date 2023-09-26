Санкции не помешали западным танкерам продолжать перевозки российской нефти и топлива

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Несмотря на то, что Евросоюз и G7 установили потолок для цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, Россия продолжает экспортировать свою нефть по более высоким ценам, пишет Общественная служба новостей.
Однако компаниям из стран, присоединившихся к санкциям, запрещено перевозить и страховать нефть, если она была продана выше установленного потолка. Тем не менее, около двух третей всех российских поставок нефти и нефтепродуктов все равно выполняются с помощью западных судов или застрахованы ими. В эту категорию входят даже суда «теневого флота танкеров», которые зарегистрированы вне стран, участвующих в санкциях.