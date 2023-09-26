Розыск! В Омске после ДТП с фурой водитель бросил машину и убежал с места аварии

По данным ведомства, неизвестный мужчина ехал на Subaru Forester по улице 3-я Молодежная. В районе дома № 77/2 он выехал на встречную полосу и врезался с Hyundai. За рулем второй иномарки был мужчина 1991 года рождения. Он получил травмы и был госпитализирован.