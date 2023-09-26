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В Омске после ДТП с фурой водитель бросил машину и убежал с места аварии

Розыск! В Омске после ДТП с фурой водитель бросил машину и убежал с места аварии

26 сентября 2023, 03:02
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске после ДТП с фурой водитель бросил машину и убежал с места аварии

Мужчина допустил также столкновение с легковым автомобилем.

Вчера днем, 25 сентября, в Октябрьском округе произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение около 15:30.

По данным ведомства, неизвестный мужчина ехал на Subaru Forester по улице 3-я Молодежная. В районе дома № 77/2 он выехал на встречную полосу и врезался с Hyundai. За рулем второй иномарки был мужчина 1991 года рождения. Он получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Позднее неизвестный водитель на перекрестке 3-й Молодежной и Объездной дороги завода технического углерода столкнулся с КамАЗом. Он бросил машину на месте происшествия и скрылся.

Полицейские ищут его и просят очевидцев помочь. Можно сообщить любую информацию о ДТП по телефонам: 79-35-04 или 102.

Ранее Город55 писал о розыске водителя, который устроил смертельное ДТП в Омском районе.

Полиция задержала водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся в Омском районе
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#Происшествия#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с фурой#Новости#Скрылся с места аварии#Авария с пострадавшими#Водитель скрылся#Алина Ясинская
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