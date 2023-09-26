Розыск! В Омске после ДТП с фурой водитель бросил машину и убежал с места аварии

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Published Сегодня, 03:02
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Вчера днем, 25 сентября, в Октябрьском округе произошла авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение около 15:30.
По данным ведомства, неизвестный мужчина ехал на Subaru Forester по улице 3-я Молодежная. В районе дома № 77/2 он выехал на встречную полосу и врезался с Hyundai. За рулем второй иномарки был мужчина 1991 года рождения. Он получил травмы и был госпитализирован.
Позднее неизвестный водитель на перекрестке 3-й Молодежной и Объездной дороги завода технического углерода столкнулся с КамАЗом. Он бросил машину на месте происшествия и скрылся.
Полицейские ищут его и просят очевидцев помочь. Можно сообщить любую информацию о ДТП по телефонам: 79-35-04 или 102.
Ранее Город55 писал о розыске водителя, который устроил смертельное ДТП в Омском районе.