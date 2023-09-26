Роль снов в распознавании психических расстройств у детей

«Если у ребенка не получается правильно пережить стресс в течение дня, то его психика переносит это в виде каких-то образов во сне, чтобы все же пережить эти эмоции. Кошмары являются признаком того, что ребенок испытывает сильные эмоции и имеет высокий уровень стресса. При посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) во сне ребенок часто переживает сцены, похожие на те, что он испытал во время травмы. Он может ощущать беспомощность, насилие и так далее. Кошмары при ПТСР могут циклично повторяться», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».