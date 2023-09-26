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Роль снов в распознавании психических расстройств у детей

26 сентября 2023, 08:25
Сны могут рассказывать нам о многом — о наших мечтах, переживаниях и страхах. И они также могут указывать на различные психические проблемы у детей. Психолог-психотерапевт Мария Куклина-Симанкова рассказала, на что следует обратить внимание родителям.

«Если у ребенка не получается правильно пережить стресс в течение дня, то его психика переносит это в виде каких-то образов во сне, чтобы все же пережить эти эмоции. Кошмары являются признаком того, что ребенок испытывает сильные эмоции и имеет высокий уровень стресса. При посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) во сне ребенок часто переживает сцены, похожие на те, что он испытал во время травмы. Он может ощущать беспомощность, насилие и так далее. Кошмары при ПТСР могут циклично повторяться», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фобии также могут быть источником страшных сновидений, но они имеют другой характер — например, они не повторяются циклично.

«У детей с тревожными фобическими расстройствами и неврозами сон становится прерывистым, сопровождаясь паническими атаками и резким пробуждением в состоянии тревоги. Ребенок может долго не уснуть, так как его психика находится в состоянии возбуждения», — сообщила специалист.

Кроме того, Куклина-Симанкова предупреждает, что характер сновидений может указывать и на более серьезные проблемы. Если вы замечаете что-то подобное у вашего ребенка, вы должны немедленно обратиться к врачу.

«У детей с шизофренией нарушения сна могут сопровождаться сложностями с засыпанием, уменьшением продолжительности сна и даже отказом от него. Что касается кошмаров при этом расстройстве, они могут иметь характер галлюцинаций», — подчеркнула психолог.

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