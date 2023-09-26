Психолог рассказала, как прекратить буллинг в офисе

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Психолог Полина Токарева рассказала журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как выжить в токсичном коллективе. Она отметила, что люди, которые подвергаются буллингу, часто неуверены в себе.
Они не умеют защищать свои границы и это может быть связано с опытом насилия в семье или другими внутренними проблемами. Люди не выбирают себе объект издевательств просто так.
Токарева советует воспринимать буллинг на работе как возможность стать сильнее. Это шанс развить новые навыки самозащиты и роста. По мнению эксперта, нужно учиться отстаивать свое мнение и относиться нейтрально к агрессии других людей.
Психолог также считает, что не стоит бояться обращаться с этими проблемами к руководству. Важно понимать, что жаловаться можно и нужно. Грамотный руководитель должен бороться с буллингом и защищать своих подчиненных.
В заключении она посоветовала не терпеть издевательства долго и не копить злость в себе. Лучше реагировать на происходящее сразу, чтобы не потерять контроль над своими эмоциями.