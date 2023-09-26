Психолог рассказала, как прекратить буллинг в офисе

Работа в офисе может быть интересной, приносить хорошую зарплату и даже находиться рядом с домом. Но что делать, когда коллеги начинают вести себя как настоящие хулиганы: оскорбляют, издеваются над тобой и причиняют вред?