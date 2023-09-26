Приворот на любимого. За магический обряд омичка отдала гадалке-мошеннице 886 000 руб

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Выяснилось, что недавно девушка рассталась с парнем, но хотела возобновить отношения. Чтобы снова привлечь его внимание, потерпевшая обратилась к некой гадалке Наталье, об услугах которой она узнала на сайте бесплатных объявлений.
Гадалка согласилась помочь, однако за каждую процедуру нужно было платить: сначала диагностика и подбор наиболее эффективного ритуала, затем специальная процедура очищения и, наконец, сам обряд. За диагностику потерпевшая заплатила 1500 рублей, за очищение — 33 000 рублей.
Однако позже мошенница убедила клиентку, что самым действенным будет ритуал на деньгах, но сумма должна быть особая: состоять из шести шестерок и восьми восьмерок. Девушка выбрала первый вариант и оформила кредит, чтобы исполнить задуманное и вернуть любимого.
Одним кредитом история не закончилась. Позднее потерпевшая взяла еще два кредита. Гадалка обещала вернуть деньги через пару дней, однако перестала выходить на связь, тогда девушка поняла, что общалась с аферисткой и обратилась в полицию.
Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах преступления. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.