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Приворот на любимого. За магический обряд омичка отдала гадалке-мошеннице 886 000 руб

26 сентября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка хотела приворожить любимого, а отдала гадалке-мошеннице 886 000 рублей

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбудил следователь отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску.

Выяснилось, что недавно девушка рассталась с парнем, но хотела возобновить отношения. Чтобы снова привлечь его внимание, потерпевшая обратилась к некой гадалке Наталье, об услугах которой она узнала на сайте бесплатных объявлений.

Гадалка согласилась помочь, однако за каждую процедуру нужно было платить: сначала диагностика и подбор наиболее эффективного ритуала, затем специальная процедура очищения и, наконец, сам обряд. За диагностику потерпевшая заплатила 1500 рублей, за очищение — 33 000 рублей.

Однако позже мошенница убедила клиентку, что самым действенным будет ритуал на деньгах, но сумма должна быть особая: состоять из шести шестерок и восьми восьмерок. Девушка выбрала первый вариант и оформила кредит, чтобы исполнить задуманное и вернуть любимого.

Одним кредитом история не закончилась. Позднее потерпевшая взяла еще два кредита. Гадалка обещала вернуть деньги через пару дней, однако перестала выходить на связь, тогда девушка поняла, что общалась с аферисткой и обратилась в полицию.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах преступления. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Деньги#Ритуальные услуги#Мошенники#Новости#Гадалка#Анастасия Баянова
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