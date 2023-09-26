Приворот на любимого. За магический обряд омичка отдала гадалке-мошеннице 886 000 руб

Гадалка согласилась помочь, однако за каждую процедуру нужно было платить: сначала диагностика и подбор наиболее эффективного ритуала, затем специальная процедура очищения и, наконец, сам обряд. За диагностику потерпевшая заплатила 1500 рублей, за очищение — 33 000 рублей.