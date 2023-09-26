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Президента футбольного клуба в Колумбии застрелили после поражения команды

26 сентября 2023, 18:45
В Колумбии неизвестные убили главу футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

По информации, нападение произошло по дороге со стадиона, где команда потерпела поражение от «Атлетико» из Кали со счетом 2:3, пишет Общественная служба новостей.

После стрельбы Паес был доставлен в больницу с ранениями в грудь, шею и голову, но несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти.

Отмечается, что в момент нападения рядом с ним находилась его дочь, которую злоумышленники оставили нетронутой.

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