Президента футбольного клуба в Колумбии застрелили после поражения команды

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
По информации, нападение произошло по дороге со стадиона, где команда потерпела поражение от «Атлетико» из Кали со счетом 2:3, пишет Общественная служба новостей.
После стрельбы Паес был доставлен в больницу с ранениями в грудь, шею и голову, но несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти.
Отмечается, что в момент нападения рядом с ним находилась его дочь, которую злоумышленники оставили нетронутой.