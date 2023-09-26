Омский суд признал незаконным отказ в единовременной выплате участнику СВО

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Омич обратился в суд с соответствующим иском к МФЦ. Он рассказал, что в 2022 году проходил военную службу по контракту в составе добровольческого отряда, в рамках которой принимал участие в спецоперации. Там мужчина получил травму ноги.
После этого он обратился к ответчику с заявлением о выплате компенсации в размере 100 тыс рублей, которая предусмотрена указом Губернатора Омской области от 24.11.2022 г. № 197 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции», сообщили в пресс-службе судов Омской области.
Представитель ответчика сослался на отсутствие сведений о реальном участии омича в СВО, и поэтому отсутствии права на выплату. Районный суд в удовлетворении исковых требований отказал. Однако, изучив материалы дела, с решением районного сдула поспорила судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда.
Судом установлено, что мужчина действительно был зачислен в списки личного состава отряда приказом командира войсковой части. Другим приказом командира войсковой части получивший ранение доброволец указан как прекративший выполнение задач СВО, после чего он был освобожден от занимаемой должности и исключен из отряда.
Так, Омским областной суд обязал ответчика выплатить мужчине единовременную выплату, предусмотренную региональным законодательством.