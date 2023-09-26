Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Илююстрация

Омский суд признал незаконным отказ в единовременной выплате участнику СВО

26 сентября 2023, 12:17
Фото: 1MI
Илююстрация
Омский областной суд рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе на решение Первомайского районного суда.

Омич обратился в суд с соответствующим иском к МФЦ. Он рассказал, что в 2022 году проходил военную службу по контракту в составе добровольческого отряда, в рамках которой принимал участие в спецоперации. Там мужчина получил травму ноги.

После этого он обратился к ответчику с заявлением о выплате компенсации в размере 100 тыс рублей, которая предусмотрена указом Губернатора Омской области от 24.11.2022 г. № 197 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции», сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Представитель ответчика сослался на отсутствие сведений о реальном участии омича в СВО, и поэтому отсутствии права на выплату. Районный суд в удовлетворении исковых требований отказал. Однако, изучив материалы дела, с решением районного сдула поспорила судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда.

Судом установлено, что мужчина действительно был зачислен в списки личного состава отряда приказом командира войсковой части. Другим приказом командира войсковой части получивший ранение доброволец указан как прекративший выполнение задач СВО, после чего он был освобожден от занимаемой должности и исключен из отряда.

Так, Омским областной суд обязал ответчика выплатить мужчине единовременную выплату, предусмотренную региональным законодательством.

В Омской области обновят состав комиссии по поддержке участников спецоперации
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Суд#Новости#Омский областной суд#Поддержка ветеранов сво#Боец СВО#Участник СВО#Помощь участникам СВО#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Дождались. В омских садиках, школах и больницах начали включать отопление
Сегодня, 06:41
Впервые в году. В Омском перинатальном центре на свет появилась первая тройня
Сегодня, 10:01
Стали известны подробности обнаружения младенца в канаве в Омской области
Сегодня, 02:43
Вечеринка продолжается. В минприроды заявили о новых выбросах в черте Омска
Сегодня, 04:49
Двухслойная бумага для вип-туалетов. Омский аэропорт потратит на уборку 29 миллионов
Сегодня, 05:39
Стало известно, когда прокат электросамокатов в Омске отправится на зимние каникулы
Сегодня, 11:34