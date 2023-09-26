Омская прокуратура выяснит, почему пенсионер лишился соцподдержки из-за переезда

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Установлено, что пожилой омич получает меру соцподдержки с 2015 года, благодаря ей он меньше платит за жилое помещение и коммунальные услуги. Однако в марте 2019 года мужчина переехал, из-за чего лишился социальной выплаты. Несколько лет он пытался ее вернуть, но получилось только спустя три года.
В МФЦ ему возобновили выплаты, но добиться перерасчета и вернуть деньги за прошедшие три года он не смог. Так как соцподдержка является бессрочной и пожизненной, прокурор Советского округа обратился в суд с иском о понуждении БУОО МФЦ сделать пенсионеру перерасчет и выплатить положенные денежные средства.
Суд удовлетворил требования прокурора и оставил их без изменения даже после апелляции ответчика. Сейчас возвращение омичу денег контролирует прокуратура.