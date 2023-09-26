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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

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Омская прокуратура выяснит, почему пенсионер лишился соцподдержки из-за переезда

26 сентября 2023, 11:02
Фото: Midjourney
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Поверку соблюдения прав 69-летнего пенсионера по его же обращению проведет прокуратура Советского округа.

Установлено, что пожилой омич получает меру соцподдержки с 2015 года, благодаря ей он меньше платит за жилое помещение и коммунальные услуги. Однако в марте 2019 года мужчина переехал, из-за чего лишился социальной выплаты. Несколько лет он пытался ее вернуть, но получилось только спустя три года.

В МФЦ ему возобновили выплаты, но добиться перерасчета и вернуть деньги за прошедшие три года он не смог. Так как соцподдержка является бессрочной и пожизненной, прокурор Советского округа обратился в суд с иском о понуждении БУОО МФЦ сделать пенсионеру перерасчет и выплатить положенные денежные средства.

Суд удовлетворил требования прокурора и оставил их без изменения даже после апелляции ответчика. Сейчас возвращение омичу денег контролирует прокуратура.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Пенсионеры#МФЦ#Пенсионер#Новости#Социальный фонд#Социальные выплаты#Анастасия Баянова
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