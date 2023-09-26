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С мая за парковку на озелененных территориях оштрафовали 8 тысяч человек

Омичи заплатят 17 млн за парковку на газонах и детских площадках

26 сентября 2023, 08:51
Фото: Администрация Омска
С мая за парковку на озелененных территориях оштрафовали 8 тысяч человек
Нарушителей отслеживают с помощью системы «Паркнет-М».

В Омске нарушители заплатят больше 17 млн рублей за парковку на газонах и детских площадках, сообщили сегодня, 26 сентября, в администрации города.

С середины мая с помощью системы «Паркнет-М» выявили 14 тысяч фактов парковки на озелененных территориях. Оштрафовано 8 тысяч человек.

В мэрии напомнили, что за подобное правонарушение сумму штрафа для физлиц составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 14 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

При повторном нарушении в течении года сумма штрафа увеличивается.

Ранее Город55 сообщал, что в муниципальном транспорте Омске начали ловить безбилетников. Штраф для «зайцев» составляет до 700 рублей.

Штраф до 700 рублей. В омском транспорте начали ловить безбилетников
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#Общество#Омск#Омская область#Нарушения#Штрафы#Парковка#Нарушение#Администрация#Евгений Игишев
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