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Обнаружен скелет человека в подвале Прокопьевска

26 сентября 2023, 11:43
В Прокопьевске местные жители обнаружили в подвале скелет человека. Следственные органы незамедлительно прибыли на место ужасной находки. Об этом сообщили в пресс-службе государственного ведомства региона.

«25 сентября 2023 года во время проведения уборочных работ в подвальном помещении одного из многоквартирных домов Прокопьевска были обнаружены скелетированные останки человека», — рассказали в следственном управлении.

По поводу этого находки следственные органы начали предварительное расследование. На место происшествия выехал эксперт-патологоанатом. Причину смерти планируется выяснить, пишет ФедералПресс.

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