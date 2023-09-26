Обнаружен скелет человека в подвале Прокопьевска

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
«25 сентября 2023 года во время проведения уборочных работ в подвальном помещении одного из многоквартирных домов Прокопьевска были обнаружены скелетированные останки человека», — рассказали в следственном управлении.
По поводу этого находки следственные органы начали предварительное расследование. На место происшествия выехал эксперт-патологоанатом. Причину смерти планируется выяснить, пишет ФедералПресс.