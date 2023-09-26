«Не терпеть»: психолог рассказала, как прекратить буллинг в офисе

«Вы уже находитесь в неблагоприятном коллективе, и, кажется, ничего хуже уже не будет. Нет необходимости тратить силы на разрешение конфликтов. Напротив, нужно научиться защищать свою точку зрения, относиться нейтрально к агрессии других», — подчеркнула специалист.