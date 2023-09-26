«Не терпеть»: психолог рассказала, как прекратить буллинг в офисе

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Токарева заявила, что люди, которые подвергаются буллингу, как правило, очень неуверенные в себе.
«У них нет навыков защиты своего личного пространства. Это часто происходит из-за травмирующих событий. Они становятся объектами для издевательств не просто так», — пояснила психолог журналисту из интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Токарева посоветовала смотреть на травлю на работе как на возможность стать сильнее.
«Это шанс развить новые навыки самозащиты. В этой ситуации можно либо отступить, либо воспринять ее как возможность для личного роста», — объяснила эксперт.
Психолог также отметила, что во время конфликта не стоит пытаться сгладить все острые углы.
«Вы уже находитесь в неблагоприятном коллективе, и, кажется, ничего хуже уже не будет. Нет необходимости тратить силы на разрешение конфликтов. Напротив, нужно научиться защищать свою точку зрения, относиться нейтрально к агрессии других», — подчеркнула специалист.
Кроме того, психолог сказала, что не нужно бояться обратиться за помощью к руководству.
«В нашей стране есть ошибочное представление, что нельзя жаловаться. Жаловаться можно и нужно», — заявила Токарева.
Если руководитель компетентен, он сможет пресечь буллинг и наказать обидчиков.
«Руководство должно стараться сделать вас частью коллектива или выступить на вашей стороне. Ведь роль руководителя — следить за психологической атмосферой в коллективе, чтобы все чувствовали себя в безопасности», — добавила психолог.
Токарева уточнила, что есть люди, которые могут долго терпеть издевательства, а затем взрываются, разрушая все на своем пути.
«Нельзя допустить, чтобы вы потеряли контроль над своими эмоциями и перестали контролировать свою реакцию на происходящее. Нужно сразу отреагировать и не накапливать в себе злобу», — заключила психолог.