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Published Сегодня, 08:37

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Updated Сегодня, 10:08

«Не терпеть»: психолог рассказала, как прекратить буллинг в офисе

26 сентября 2023, 08:37
Работа привлекательная, зарплата радует, и офис расположен недалеко от дома. Мечта? Не совсем. Ведь коллеги в этом месте настоящие монстры: оскорбляют, грубят и совершают различные неприятные поступки. Полина Токарева, психолог, рассказала, как выжить во вредном коллективе.

Токарева заявила, что люди, которые подвергаются буллингу, как правило, очень неуверенные в себе.

«У них нет навыков защиты своего личного пространства. Это часто происходит из-за травмирующих событий. Они становятся объектами для издевательств не просто так», — пояснила психолог журналисту из интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Токарева посоветовала смотреть на травлю на работе как на возможность стать сильнее.

«Это шанс развить новые навыки самозащиты. В этой ситуации можно либо отступить, либо воспринять ее как возможность для личного роста», — объяснила эксперт.

Психолог также отметила, что во время конфликта не стоит пытаться сгладить все острые углы.

«Вы уже находитесь в неблагоприятном коллективе, и, кажется, ничего хуже уже не будет. Нет необходимости тратить силы на разрешение конфликтов. Напротив, нужно научиться защищать свою точку зрения, относиться нейтрально к агрессии других», — подчеркнула специалист.

Кроме того, психолог сказала, что не нужно бояться обратиться за помощью к руководству.

«В нашей стране есть ошибочное представление, что нельзя жаловаться. Жаловаться можно и нужно», — заявила Токарева.

Если руководитель компетентен, он сможет пресечь буллинг и наказать обидчиков.

«Руководство должно стараться сделать вас частью коллектива или выступить на вашей стороне. Ведь роль руководителя — следить за психологической атмосферой в коллективе, чтобы все чувствовали себя в безопасности», — добавила психолог.

Токарева уточнила, что есть люди, которые могут долго терпеть издевательства, а затем взрываются, разрушая все на своем пути.

«Нельзя допустить, чтобы вы потеряли контроль над своими эмоциями и перестали контролировать свою реакцию на происходящее. Нужно сразу отреагировать и не накапливать в себе злобу», — заключила психолог.

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