На кадровый проект Омской области зарегистрировали больше трех тысяч человек

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:51
На участие в кадровом проекте «Омская область: ПРОдвижение» активно подаются заявки. За первые три недели организаторы зарегистрировали более чем три тыс человек. С помощью этого конкурса правительство Омской области намерено найти перспективных управленцев, которые будут готовы трудиться на благо региона. Проект инициирован губернатором Виталием Хоценко, реализуется в Омской области впервые при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«Мы видим стабильный прирост и эффект от активной деятельности членов Наблюдательного совета: они вот уже две недели проводят встречи в разных районах региона, в ходе которых рассказывают о проекте, его структуре и возможностях, открывающихся участникам. На этом этапе обязательно будут охвачены все муниципальные образования Омской области, чтобы как можно больше жителей региона узнали о таком шансе проявить себя и войти в команду управления области», — сказал губернатор Виталий Хоценко.
На конкурс зарегистрировали 61,3% мужчин и 38,7% женщин в возрасте от 35 до 50 лет. Большинство проживает в Омской области (94,3%). Есть среди участников также представители 16 регионов России.
У многих есть одно высшее образование (72,1%), а кто-то имеет два и больше (19,7%). В числе зарегистрированных кандидаты наук (8%) и доктора наук (0,2%). В проекте будут участвовать специалисты 52 отраслей.
Заявки принимаются до 19 октября. Регистрация проходит на сайте продвижение55.рф.