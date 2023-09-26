На кадровый проект Омской области зарегистрировали больше трех тысяч человек

На участие в кадровом проекте «Омская область: ПРОдвижение» активно подаются заявки. За первые три недели организаторы зарегистрировали более чем три тыс человек. С помощью этого конкурса правительство Омской области намерено найти перспективных управленцев, которые будут готовы трудиться на благо региона. Проект инициирован губернатором Виталием Хоценко, реализуется в Омской области впервые при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».