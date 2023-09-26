«Меньше работаешь — больше получаешь». Бизнесменам рассказали о личной эффективности

Дмитрий Рыбин по определенной формуле рассчитывает, сколько стоит один час его времени и постоянно стремится к повышению стоимости. За 10 лет Дмитрий смог в 70 раз увеличить этот показатель. Денис Моисеев определил другие показатели: «делаю, что надо», «делаю, что хочу». Он стремится к тому, чтобы делегировать «надо», и оставляет себе «хочу», тем самым, сокращая время, затраченное на работу. Оба спикера отмечали, что в день тратят на управление своих бизнесов всего несколько часов в день. Сократив время на решение рабочих вопросов, они сумели повысить свою личную эффективность и уровень своих доходов соответственно.