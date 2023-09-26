«Меньше работаешь — больше получаешь». Бизнесменам рассказали о личной эффективности

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Накануне была проведена встреча на тему личной эффективности. Спикерами выступили участник клуба, учредитель ООО НПО «ЗМК» Дмитрий Рыбин, и один из основателей клуба, учредитель ООО «Сибирский КХП» Денис Моисеев. Выступающие поделились своим пониманием эффективности, а также личным опытом, как организуют свою деятельность, ответили на вопросы аудитории.
Дмитрий Рыбин по определенной формуле рассчитывает, сколько стоит один час его времени и постоянно стремится к повышению стоимости. За 10 лет Дмитрий смог в 70 раз увеличить этот показатель. Денис Моисеев определил другие показатели: «делаю, что надо», «делаю, что хочу». Он стремится к тому, чтобы делегировать «надо», и оставляет себе «хочу», тем самым, сокращая время, затраченное на работу. Оба спикера отмечали, что в день тратят на управление своих бизнесов всего несколько часов в день. Сократив время на решение рабочих вопросов, они сумели повысить свою личную эффективность и уровень своих доходов соответственно.
«Чем больше будет интересных, успешных предпринимателей, тем наше общество будет более благополучно. Развитие общества заложено в миссию клуба Momentum. Нужно не только получать, но и отдавать, поэтому мы делимся своими знаниями с другими предпринимателями, чтобы они тоже развивались и не останавливались на достигнутом», — рассказал президент закрытого клуба предпринимателей Momentum Максим Концедалов.
Также гостям рассказали о клубе Momentum, какую роль он играет в жизни участников. Подобные мероприятия проходят в разных форматах, их организуют резиденты клуба, в том числе проводят разбор бизнесов, устраивают диалоговые площадки, делятся своим мнением и опытом.
«Интересно выслушать мнения, у ребят оригинальные идеи. Когда собираемся вместе, рождается что-то интересное. Взгляд на другой опыт помогает почерпнуть свежие идеи и применить у себя», — отметил пользу таких мероприятий участник бизнес-ужина Юрий Ириняков.