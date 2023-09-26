Кровь текла из раны на лице. Полицейские помогли омичу с травмой добраться в больницу

Женщина обратилась за помощью к экипажу ДПС. Старший лейтенант Александр Бочанов и лейтенант Денис Митрофанов включили спецсигнал и начали сопровождение машины с пострадавшим. Позже полицейские предложили семейной паре пересесть в служебный автомобиль, так как добраться до больницы необходимо было как можно скорее.