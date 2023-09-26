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Омские полицейские помогли мужчине, истекающему кровью, добраться к врачам

Кровь текла из раны на лице. Полицейские помогли омичу с травмой добраться в больницу

26 сентября 2023, 10:33
Фото: УМВД России по Омской области

Омские полицейские помогли мужчине, истекающему кровью, добраться к врачам

Мужчина получил травму во время ремонта на даче. Ему в лицо отскочила деталь строительного инструмента.

В Омске инспекторы ДПС помогли травмированному омичу добраться в больницу, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Мужчина получил травму, когда делал ремонт на даче в поселке Петрушенко Омского района. Ему в лицо отлетела деталь строительного инструмента. Из раны стала обильно идти кровь. Испуганная супруга пострадавшего приняла решение отвезти мужа в больницу, однако движение в сторону города было затруднено.

Женщина обратилась за помощью к экипажу ДПС. Старший лейтенант Александр Бочанов и лейтенант Денис Митрофанов включили спецсигнал и начали сопровождение машины с пострадавшим. Позже полицейские предложили семейной паре пересесть в служебный автомобиль, так как добраться до больницы необходимо было как можно скорее.

В больнице мужчине оказали медицинскую помощь.

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