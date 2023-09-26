Губернатор МО раскрыл подробности перехода детсадов региона на стандарт «Предшкола»

«Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от трех до семи лет к предстоящему обучению», — указал губернатор. По его словам, все чаще современные образовательные комплексы превращаются в единый организм, где ребенок уже с трехлетнего возраста начинает готовиться к поступлению в первый класс с дальнейшим достижением высокой успеваемости и сокращением личных рисков, обусловленных возникновением психологических проблем. Андрей Воробьев выразил мнение, что подобные проблемы нередко оказываются препятствием к успехам в школьной жизни.