Губернатор МО раскрыл подробности перехода детсадов региона на стандарт «Предшкола»

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Напомним: новый стандарт в сфере дошкольного образования начали вводить два года назад. В числе самых активных участников пилотного проекта оказались Богородский, Ленинский, Люберцы, Балашиха и Электросталь. Сейчас инициаторы применения нового стандарта планируют заняться повышением квалификации воспитателей дошкольных учреждений. Об этом информирует mosregtoday.
Кроме того, Андрей Воробьев рассказал, что в этом году намечается открытие 48 бюджетных и внебюджетных детских садов.
«Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от трех до семи лет к предстоящему обучению», — указал губернатор. По его словам, все чаще современные образовательные комплексы превращаются в единый организм, где ребенок уже с трехлетнего возраста начинает готовиться к поступлению в первый класс с дальнейшим достижением высокой успеваемости и сокращением личных рисков, обусловленных возникновением психологических проблем. Андрей Воробьев выразил мнение, что подобные проблемы нередко оказываются препятствием к успехам в школьной жизни.
В 2023 году в регионе начали принимать воспитанников 32 новых детских сада почти на 8,3 тысячи мест. Предполагается, что до конца года в Одинцовском г. о., Ленинском, Люберцах, Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Пушкинском, Химках, Мытищах и Серпухове тоже начнут работу новые детские дошкольные учреждения.
Стоит отметить: власти Подмосковья справились с задачей по снижению числа детей в очередях в детские сады. В регионе начала действовать тепловая карта по очередности и загрузке детсадов. Также полным ходом идет выполнение программы «Палисадики». В рамках этого проекта туда принимают детей, ожидающих места в детском саду. Помимо этого, в области открылись 2,2 тысячи дошкольных групп на базе школ.
В этом году в Подмосковье завершился капитальный ремонт 17 детских садов. До конца 2023 года предполагается закончить работы еще в 12 детских дошкольных учреждениях. А в будущем году в порядок приведут очередные 20 детсадов.