«Газпромнефть-СМ» показала современное производство энергетическим холдингам России

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Участники посетили площадку Омского завода смазочных материалов, включая комплекс гидроизодепарафинизации, который сейчас готовится к запуску. Крупнейшее в России производство синтетических базовых масел позволит отказаться от использования импортных аналогов. Благодаря запуску уникального комплекса мощностью 220 тысяч тонн в год компания перейдет на полный цикл выпуска стратегических продуктов — от разработки и тестирования новых рецептур в собственном научно-исследовательском центре до паспортизации и отгрузки готовой продукции потребителям со склада омского завода. При производстве высокотехнологичных продуктов будут использованы исключительно российские компоненты.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:
«Наша компания открыта для партнеров и всегда рада продемонстрировать производственные мощности и поделиться собственными разработками. Сотрудничество позволяет совместно наращивать экспертизу, обмениваться опытом и тиражировать лучшие практики. Развитие технологий сегодня невозможно без синергии крупных игроков рынка и постоянного контакта с потребителями нашей продукции».