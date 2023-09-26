«Газпромнефть-СМ» показала современное производство энергетическим холдингам России

Участники посетили площадку Омского завода смазочных материалов, включая комплекс гидроизодепарафинизации, который сейчас готовится к запуску. Крупнейшее в России производство синтетических базовых масел позволит отказаться от использования импортных аналогов. Благодаря запуску уникального комплекса мощностью 220 тысяч тонн в год компания перейдет на полный цикл выпуска стратегических продуктов — от разработки и тестирования новых рецептур в собственном научно-исследовательском центре до паспортизации и отгрузки готовой продукции потребителям со склада омского завода. При производстве высокотехнологичных продуктов будут использованы исключительно российские компоненты.