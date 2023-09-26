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«Газпромнефть-СМ» показала современное производство энергетическим холдингам России

«Газпромнефть-СМ» показала современное производство энергетическим холдингам России

26 сентября 2023, 08:59
Фото: Дмитрий Верхоробин
«Газпромнефть — смазочные материалы» выступила площадкой масштабной технологической конференции. Представители крупнейших энергетических компаний России обсудили перспективы развития нефтяной отрасли и расширение ассортимента масел, которые необходимы промышленным предприятиям.

Участники посетили площадку Омского завода смазочных материалов, включая комплекс гидроизодепарафинизации, который сейчас готовится к запуску. Крупнейшее в России производство синтетических базовых масел позволит отказаться от использования импортных аналогов. Благодаря запуску уникального комплекса мощностью 220 тысяч тонн в год компания перейдет на полный цикл выпуска стратегических продуктов — от разработки и тестирования новых рецептур в собственном научно-исследовательском центре до паспортизации и отгрузки готовой продукции потребителям со склада омского завода. При производстве высокотехнологичных продуктов будут использованы исключительно российские компоненты.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Наша компания открыта для партнеров и всегда рада продемонстрировать производственные мощности и поделиться собственными разработками. Сотрудничество позволяет совместно наращивать экспертизу, обмениваться опытом и тиражировать лучшие практики. Развитие технологий сегодня невозможно без синергии крупных игроков рынка и постоянного контакта с потребителями нашей продукции».

#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Нефть
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