Эксперты прогнозируют значительный рост мировых цен на пшеницу

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Издание newizv.ru пишет, что одной из причин является ухудшение перспектив урожая и экспорта пшеницы в других странах, а также снижение тендерных закупок основными странами-импортерами.
Представители аналитического центра отметили, что переломный момент ожидается в ближайшее время. Причиной роста цен как на мировом, так и на внутреннем рынках станут рекордные темпы вывоза и сокращение излишков зерна. Эксперты прогнозируют, что рост внутренних цен и закупочных цен в портах составит от 1 500 до 2 000 рублей за тонну.
Аналитики прогнозируют снижение экспортного потенциала пшеницы у основных конкурентов России на 21 миллион тонн в текущем сезоне. Данный показатель является самым низким за последние пять сезонов. В то же время прогноз экспорта российской пшеницы в сентябре 2023 года с учетом стран ЕАЭС повышен с 5,45 — 5,5 млн до 5,55 — 5,6 млн тонн. Предыдущий рекорд сентября составил 5,24 млн тонн.
Несмотря на рост спроса со стороны импортеров, биржевой рынок пшеницы оказался на спаде. В аналитическом центре сообщили, что в соответствии с данными на конец сентября пять основных импортеров пшеницы — Египет, Алжир, Тунис, Иордания и Саудовская Аравия — закупили 6,7 миллиона тонн пшеницы с поставкой в этом сезоне на тендерах. Этот показатель почти на четверть меньше, чем в прошлом сезоне (8,9 млн тонн), это также меньше, чем в предыдущем сезоне, — 7,1 млн тонн.
Аналитики отмечают, что в будущем эти страны-импортеры будут вынуждены компенсировать неприобретенные объемы по более высоким ценам. Специалисты подчеркивают, что ситуация на мировом рынке пшеницы изменится в ближайшее время и приведет к росту котировок.