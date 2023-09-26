Эксперты прогнозируют значительный рост мировых цен на пшеницу

Несмотря на рост спроса со стороны импортеров, биржевой рынок пшеницы оказался на спаде. В аналитическом центре сообщили, что в соответствии с данными на конец сентября пять основных импортеров пшеницы — Египет, Алжир, Тунис, Иордания и Саудовская Аравия — закупили 6,7 миллиона тонн пшеницы с поставкой в этом сезоне на тендерах. Этот показатель почти на четверть меньше, чем в прошлом сезоне (8,9 млн тонн), это также меньше, чем в предыдущем сезоне, — 7,1 млн тонн.