Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Эксперты объяснили снижение цен на бензин и дизельное топливо в России

26 сентября 2023, 09:04
Цены на бензин марки АИ-92 за неделю снизились на 20,7%, на марку АИ-95 — на 21,5%, а на дизельное топливо практически на 18%. Однако для потребителей придется подождать, прежде чем они заметят снижение цен на заправках, пишет Pravda.Ru.

Принятое на прошлой неделе решение властей о запрете экспорта бензина и дизеля оказало значительное влияние на биржевые цены на топливо. Еще до официального объявления о готовящихся экстренных мерах со стороны правительства, цены начали снижаться. Биржа отреагировала на это соответствующим образом. Однако, на автозаправочных станциях, принадлежащих независимым топливным компаниям, которые закупают бензин и дизель на бирже, цены останутся высокими еще некоторое время, сообщает издание «BFM.ru».

По мнению экспертов, если запрет на экспорт будет снят через две-три недели, возможно и через месяц, спрос на дизель резко возрастет после объявления такой новости, и цены снова начнут расти.

Подпишитесь
Дождались. В омских садиках, школах и больницах начали включать отопление
Сегодня, 06:41
В Омске признали аварийным трехэтажный дом рядом с апарт-отелем «Маршал»
Сегодня, 04:27
Стали известны подробности обнаружения младенца в канаве в Омской области
Сегодня, 02:43
Вечеринка продолжается. В минприроды заявили о новых выбросах в черте Омска
Сегодня, 04:49
Двухслойная бумага для вип-туалетов. Омский аэропорт потратит на уборку 29 миллионов
Сегодня, 05:39
По пятницам и воскресеньям. Из Омска возобновят прямые авиарейсы в Тобольск
Сегодня, 05:26