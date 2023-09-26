Эксперты объяснили снижение цен на бензин и дизельное топливо в России

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Принятое на прошлой неделе решение властей о запрете экспорта бензина и дизеля оказало значительное влияние на биржевые цены на топливо. Еще до официального объявления о готовящихся экстренных мерах со стороны правительства, цены начали снижаться. Биржа отреагировала на это соответствующим образом. Однако, на автозаправочных станциях, принадлежащих независимым топливным компаниям, которые закупают бензин и дизель на бирже, цены останутся высокими еще некоторое время, сообщает издание «BFM.ru».
По мнению экспертов, если запрет на экспорт будет снят через две-три недели, возможно и через месяц, спрос на дизель резко возрастет после объявления такой новости, и цены снова начнут расти.