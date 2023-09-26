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Блогер и зооволонтер из Крыма нашел собаку, которая живет на могиле хозяина

26 сентября 2023, 08:07
В Крыму была найдена собака, которая живет на могиле своего хозяина. Блогер и зооволонтер из Крыма приходит на кладбище в городе Белогорске уже несколько недель, чтобы покормить и напоить бело-рыжую собаку.

Он случайно обнаружил спящего пса на одной из новых могил еще в августе. После этого он снял видео, которое разместил в соцсетях. Ролик стал вирусным, привлекая десятки тысяч просмотров. В комментариях к видео люди из разных регионов страны и даже за рубежом начали делиться похожими историями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Александру Степанову не удалось выяснить, почему эта собака спит на могиле. Однако он решил посещать ее, принося ей еду и воду. В ближайшем будущем планируется взять собаку на передержку и найти ей нового хозяина. Из комментариев под постом видно, что уже есть желающие забрать эту преданную собаку.

Александр Степанов также рассказал, что за последние четыре года помог более 20 кошкам и собакам, находя им новый дом.

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