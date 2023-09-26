Блогер и зооволонтер из Крыма нашел собаку, которая живет на могиле хозяина

Он случайно обнаружил спящего пса на одной из новых могил еще в августе. После этого он снял видео, которое разместил в соцсетях. Ролик стал вирусным, привлекая десятки тысяч просмотров. В комментариях к видео люди из разных регионов страны и даже за рубежом начали делиться похожими историями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».