Блогер и зооволонтер из Крыма нашел собаку, которая живет на могиле хозяина

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Он случайно обнаружил спящего пса на одной из новых могил еще в августе. После этого он снял видео, которое разместил в соцсетях. Ролик стал вирусным, привлекая десятки тысяч просмотров. В комментариях к видео люди из разных регионов страны и даже за рубежом начали делиться похожими историями, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Александру Степанову не удалось выяснить, почему эта собака спит на могиле. Однако он решил посещать ее, принося ей еду и воду. В ближайшем будущем планируется взять собаку на передержку и найти ей нового хозяина. Из комментариев под постом видно, что уже есть желающие забрать эту преданную собаку.
Александр Степанов также рассказал, что за последние четыре года помог более 20 кошкам и собакам, находя им новый дом.