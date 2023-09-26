Бастрыкин заинтересовался случаем с объявлением о продаже ребенка из Омской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался объявлением о продаже ребенка из Омской области. Соответствующее предложение появилось в интернете в начале сентября.
Известно, что продавец малыша находилась в селе Лузино Омской области. Объявление уже снято с публикации. Девушка также помимо ребенка продавала телевизор. Мальчика попыталась продать жительница Новосибирской области, рассказали в СУ СК РФ по Омской области.
Бастрыкин поручил доложить ему, что следователям удалось узнать в ходе организованной проверки. Напомним, что цену ребенка женщина не указывала. В описании она уточнила, что мальчик любит качели.