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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

иллюстрация

Бастрыкин заинтересовался случаем с объявлением о продаже ребенка из Омской области

26 сентября 2023, 07:13
Фото: Город55
иллюстрация
Ему должны сообщить подробности организованной следователями проверки.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался объявлением о продаже ребенка из Омской области. Соответствующее предложение появилось в интернете в начале сентября.

Известно, что продавец малыша находилась в селе Лузино Омской области. Объявление уже снято с публикации. Девушка также помимо ребенка продавала телевизор. Мальчика попыталась продать жительница Новосибирской области, рассказали в СУ СК РФ по Омской области.

Бастрыкин поручил доложить ему, что следователям удалось узнать в ходе организованной проверки. Напомним, что цену ребенка женщина не указывала. В описании она уточнила, что мальчик любит качели.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Ребенок#Новости#Александр Бастрыкин#Алина Ясинская
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