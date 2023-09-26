Автодилеры прогнозируют рост цен на легковые авто в РФ на 30 процентов

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По его словам, в этом году ожидается увеличение цен на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Увеличение размера утильсбора и нестабильность курса рубля уже привели к повышению цен на машины, и к концу года можно ожидать ещё большего подорожания, пишет Общественная служба новостей.
Ранее сообщалось, что автомобили в России стали значительно дороже из-за увеличения утильсбора и ослабления рубля. С начала августа цены на 127 моделей автомобилей изменились, в то время как в июле изменения коснулись только 52 модификаций.