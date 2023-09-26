Автодилеры прогнозируют рост цен на легковые авто в РФ на 30 процентов

По его словам, в этом году ожидается увеличение цен на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Увеличение размера утильсбора и нестабильность курса рубля уже привели к повышению цен на машины, и к концу года можно ожидать ещё большего подорожания, пишет Общественная служба новостей.