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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:19

Автодилеры прогнозируют рост цен на легковые авто в РФ на 30 процентов

26 сентября 2023, 13:14
Согласно прогнозам автодилеров, цены на новые легковые автомобили в России продолжат расти. Об этом сообщил представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

По его словам, в этом году ожидается увеличение цен на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Увеличение размера утильсбора и нестабильность курса рубля уже привели к повышению цен на машины, и к концу года можно ожидать ещё большего подорожания, пишет Общественная служба новостей.

Ранее сообщалось, что автомобили в России стали значительно дороже из-за увеличения утильсбора и ослабления рубля. С начала августа цены на 127 моделей автомобилей изменились, в то время как в июле изменения коснулись только 52 модификаций.

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