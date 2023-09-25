Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Врачи спасли жизнь пациентке, выпавшей из окна

25 сентября 2023, 07:08
Медики из Александро-Мариинской областной клинической больницы в Астрахани спасли жизнь женщине, которая упала из окна восьмого этажа во время мытья окон в своей квартире, пишет Pravda.Ru.

Инцидент произошел месяц назад, и пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами, типичными для падения с большой высоты, как сообщает газета «Российская газета». Компьютерная томография показала серьезные повреждения, а при таких травмах шансы на выживание обычно невелики.

Женщина получила сотрясение головного мозга, переломы лопатки, позвоночника и шейных позвонков, а также другие серьезные повреждения, включая переломы ребер и тазовых костей, разрыв печени и внутрибрюшное кровотечение.

Врачи и медицинский персонал сделали все возможное для спасения жизни пациентки. Через месяц после инцидента ее состояние стабилизировалось. Женщина все еще находится под наблюдением врачей и проходит реабилитацию, но ее жизни больше нет угрозы.

Подпишитесь
Летевшие в Омск самолеты пришлось из-за тумана посадить в Новосибирске
Сегодня, 04:35
Фирма омского депутата за 161 тысячу установит в ОмГАУ аппарат с кофе
Сегодня, 05:04
Омский кинотеатр анонсировал показ фильма «Марвелы»
Сегодня, 03:00
Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* доставили в омскую исправительную колонию № 6
Сегодня, 05:14
Житель Омской области из-за развода застрелил брата жены и двух своих маленьких детей
Вчера, 17:14
SIVIK: «Мы идем по пути постоянных улучшений и не собираемся останавливаться»
Сегодня, 05:33