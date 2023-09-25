Врачи спасли жизнь пациентке, выпавшей из окна

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Инцидент произошел месяц назад, и пострадавшую доставили в больницу с множественными травмами, типичными для падения с большой высоты, как сообщает газета «Российская газета». Компьютерная томография показала серьезные повреждения, а при таких травмах шансы на выживание обычно невелики.
Женщина получила сотрясение головного мозга, переломы лопатки, позвоночника и шейных позвонков, а также другие серьезные повреждения, включая переломы ребер и тазовых костей, разрыв печени и внутрибрюшное кровотечение.
Врачи и медицинский персонал сделали все возможное для спасения жизни пациентки. Через месяц после инцидента ее состояние стабилизировалось. Женщина все еще находится под наблюдением врачей и проходит реабилитацию, но ее жизни больше нет угрозы.