Вождение со стаканом на крыше. В Омске пройдет конкурс на лучшего водителя такси

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Участникам нужно будет сдать тест на знание ПДД, освежить в памяти историю региона, закон о такси, а также расположение улиц города. В рамках конкурса водители продемонстрируют плавность вождения с усложняющим фактором — стаканом воды на крыше.
Конкурс пройдет при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, общественного Совета по развитию такси и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Победитель регионального конкурса получит приз в размере 30 000 рублей и представит Омскую область на всероссийском этапе, где поборется за главный приз — 150 тысяч рублей и новый автомобиль.