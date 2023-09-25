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Updated Сегодня, 11:23

В Омске пройдет всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России»

Вождение со стаканом на крыше. В Омске пройдет конкурс на лучшего водителя такси

25 сентября 2023, 11:21
Фото: Министерство транспорта

В Омске пройдет всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России»

Официальное открытие состоится завтра, 26 сентября, в 12:00 в автошколе «Перекресток» по адресу ул. Партизанская ½.

Участникам нужно будет сдать тест на знание ПДД, освежить в памяти историю региона, закон о такси, а также расположение улиц города. В рамках конкурса водители продемонстрируют плавность вождения с усложняющим фактором — стаканом воды на крыше.

Конкурс пройдет при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Омской области, общественного Совета по развитию такси и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Победитель регионального конкурса получит приз в размере 30 000 рублей и представит Омскую область на всероссийском этапе, где поборется за главный приз — 150 тысяч рублей и новый автомобиль.

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#Омск#Омская область#Конкурс#Такси#Таксисты#Новости#Конкурс водителей#Цены на такси#Анастасия Баянова
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