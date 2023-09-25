Вахтовик и охотник. Озвучены детали о личности омича, расстрелявшего детей и шурина

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Городу55 стали известны подробности о личности 36-летнего подозреваемого в кровавой и жестокой расправе в рабочем поселке Любино, жертвами которой стали 27-летний парень и двое маленьких детей 3 и 5 лет.
«Установлено, что в последние полгода мужчина жил отдельно от семьи у матери. Мужчина работал вахтовым методом и увлекался охотой», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
При этом, по показаниям очевидцев, мужчина практически не употреблял алкоголь и в момент расправы был трезв. Также установлено, что семья была полностью положительной и ни на каких учетах не состояла.
Напомним, вечером в воскресенье, 24 сентября, подозреваемый пришел в дом к 30-летней супруге, с которой они разводились. Мужчина учинил скандал, после чего, по версии следствия, застрелил из ружья 27-летнего брата жены и двух своих маленьких детей. После этого мужчина покончил с собой.
Женщине с двумя маленькими детьми — годовалой девочкой и 7-летним мальчиком — удалось сбежать, и они не пострадали.
По факту этого убийства уже возбуждено уголовное дело, ход которого находится на контроле прокуратуры Омской области.