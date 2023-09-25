Вахтовик и охотник. Озвучены детали о личности омича, расстрелявшего детей и шурина

Напомним, вечером в воскресенье, 24 сентября, подозреваемый пришел в дом к 30-летней супруге, с которой они разводились. Мужчина учинил скандал, после чего, по версии следствия, застрелил из ружья 27-летнего брата жены и двух своих маленьких детей. После этого мужчина покончил с собой.