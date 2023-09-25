В Выборгском районе Ленобласти задержан пьяный водитель

В Выборгском районе Ленобласти полицейским поступило сообщение о том, что с одной из заправок выехал автомобиль «Форд Фокус» с нетрезвым водителем за рулем. Сотрудники полиции заметили этот автомобиль в Курортном районе и попросили его остановиться, но водитель пытался ускользнуть.