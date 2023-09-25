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В Выборгском районе Ленобласти задержан пьяный водитель

25 сентября 2023, 10:30
В Выборгском районе Ленобласти полицейским поступило сообщение о том, что с одной из заправок выехал автомобиль «Форд Фокус» с нетрезвым водителем за рулем. Сотрудники полиции заметили этот автомобиль в Курортном районе и попросили его остановиться, но водитель пытался ускользнуть.

Во время преследования полицейские произвели выстрелы, пишет ФедералПресс.

По словам представителей Управления МВД по Петербургу и Ленобласти, нарушитель несколько раз игнорировал требования остановиться, двигаясь со значительной скоростью и периодически выезжая на встречную полосу движения. Заблокировать нетрезвого 25-летнего водителя удалось в поселке Зеленый Холм. Он признал свою вину и раскаялся.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статьям о нарушении правил дорожного движения, неповиновении полицейскому и вождении в состоянии опьянения.

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