В Выборгском районе Ленобласти задержан пьяный водитель

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Во время преследования полицейские произвели выстрелы, пишет ФедералПресс.
По словам представителей Управления МВД по Петербургу и Ленобласти, нарушитель несколько раз игнорировал требования остановиться, двигаясь со значительной скоростью и периодически выезжая на встречную полосу движения. Заблокировать нетрезвого 25-летнего водителя удалось в поселке Зеленый Холм. Он признал свою вину и раскаялся.
В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статьям о нарушении правил дорожного движения, неповиновении полицейскому и вождении в состоянии опьянения.