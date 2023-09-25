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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

В Шебекино из-за обстрела ВСУ была ранена сотрудница предприятия

25 сентября 2023, 18:07
Вечером 25 сентября несколько снарядов ВСУ попали на территорию одного из промышленных предприятий в Шебекине. Пострадала сотрудница.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрела пострадала сотрудница завода.

По словам главы региона, женщина получила множество поверхностных ранений левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти от осколков. Ее быстро доставили в центральную районную больницу, где она уже получает все необходимое лечение, подчеркнул губернатор, пишет 360tv.ru.

Кроме того, в результате обстрела несколько цехов предприятия получили повреждения. На место происшествия прибыли оперативные и аварийные службы.

#Происшествия
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