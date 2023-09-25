В Шебекино из-за обстрела ВСУ была ранена сотрудница предприятия

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрела пострадала сотрудница завода.
По словам главы региона, женщина получила множество поверхностных ранений левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти от осколков. Ее быстро доставили в центральную районную больницу, где она уже получает все необходимое лечение, подчеркнул губернатор, пишет 360tv.ru.
Кроме того, в результате обстрела несколько цехов предприятия получили повреждения. На место происшествия прибыли оперативные и аварийные службы.