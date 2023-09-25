В Подмосковье ссора на почве ревности закончилось убийством

Как пишет 360tv.ru, двое мужчин в ночь на 25 сентября поссорились возле подъезда из-за ревности. После этого один из них вернулся домой, взял охотничье ружье «Сайберган» и сделал выстрел с балкона в своего оппонента, который находился на улице. В результате пострадавший скончался.