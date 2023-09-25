В Подмосковье ссора на почве ревности закончилось убийством

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Как пишет 360tv.ru, двое мужчин в ночь на 25 сентября поссорились возле подъезда из-за ревности. После этого один из них вернулся домой, взял охотничье ружье «Сайберган» и сделал выстрел с балкона в своего оппонента, который находился на улице. В результате пострадавший скончался.
36-летнему подозреваемому предъявлено обвинение по делу об убийстве. Следствие установило, что между ним и погибшим возник конфликт из-за ревности к сожительнице, которая ранее являлась супругой последнего.
На месте происшествия проведены осмотр и ряд экспертиз, включая медицинскую и психолого-психиатрическую. В скором времени будет решено о мере пресечения для подозреваемого, вероятно, он будет заключен под стражу.