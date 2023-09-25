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Published Сегодня, 15:43

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Updated Сегодня, 15:47

В Подмосковье ссора на почве ревности закончилось убийством

25 сентября 2023, 15:43
В деревне Починки Егорьевского городского округа Московской области произошло убийство. Житель деревни погиб от выстрела, который был сделан сожителем его экс-супруги. Полиция уже предъявила обвинение подозреваемому.

Как пишет 360tv.ru, двое мужчин в ночь на 25 сентября поссорились возле подъезда из-за ревности. После этого один из них вернулся домой, взял охотничье ружье «Сайберган» и сделал выстрел с балкона в своего оппонента, который находился на улице. В результате пострадавший скончался.

36-летнему подозреваемому предъявлено обвинение по делу об убийстве. Следствие установило, что между ним и погибшим возник конфликт из-за ревности к сожительнице, которая ранее являлась супругой последнего.

На месте происшествия проведены осмотр и ряд экспертиз, включая медицинскую и психолого-психиатрическую. В скором времени будет решено о мере пресечения для подозреваемого, вероятно, он будет заключен под стражу.

#Происшествия
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