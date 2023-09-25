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Иллюстрация

В Омской области разыскивают женщину, оставившую голого младенца в канаве

25 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Иллюстрация
Ребенка обнаружила местная жительница сегодня, 25 сентября, в селе Одесское. Мальчик лежал на земле без одежды.

В Омской области разыскивают женщину, оставившую новорожденного ребенка в канаве в парке.

«Совместно с сотрудниками полиции осуществляется комплекс мероприятий по установлению матери ребенка и иных лиц, возможно причастных к его оставлению на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили региональном следкоме.

Всех, кто что-либо знает о произошедшем, просят позвонить по телефонам: 102, 79-38-04.

Мальчика нашла местная жительница на улице Первомайской. Женщина услышала детский плач, когда возвращалась на работу после обеденного перерыва. Сельчанка вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей. По предварительным данным, ребенок родился около суток назад.

В Омской области в канаве нашли живого новорожденного ребенка
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#Общество#Полиция#Омская область#Ребенок#Скорая помощь#Уголовное дело#Парк#Новорожденный#Врачи#Евгений Игишев
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