В Омской области разыскивают женщину, оставившую голого младенца в канаве

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Омской области разыскивают женщину, оставившую новорожденного ребенка в канаве в парке.
«Совместно с сотрудниками полиции осуществляется комплекс мероприятий по установлению матери ребенка и иных лиц, возможно причастных к его оставлению на улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили региональном следкоме.
Всех, кто что-либо знает о произошедшем, просят позвонить по телефонам: 102, 79-38-04.
Мальчика нашла местная жительница на улице Первомайской. Женщина услышала детский плач, когда возвращалась на работу после обеденного перерыва. Сельчанка вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей. По предварительным данным, ребенок родился около суток назад.