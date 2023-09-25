В Омской области разыскивают женщину, оставившую голого младенца в канаве

Мальчика нашла местная жительница на улице Первомайской. Женщина услышала детский плач, когда возвращалась на работу после обеденного перерыва. Сельчанка вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей. По предварительным данным, ребенок родился около суток назад.