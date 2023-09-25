В Омском районе к середине сентября намолотили свыше 60 тысяч тонн зерна

Одновременно с уборкой в Омском районе идет подготовка почвы под урожай будущего года. Уже обработано отвальными или плоскорезными орудиями 13,4 тысячи гектаров, или 66,7% от плана. Также несколько хозяйств уже посеяли озимые культуры на общей площади в 570 гектаров. Из них 400 гектаров — в СПК «Пушкинский», 130 гектаров — в КФХ Юрия Дрофы и 40 гектаров — во ФГУП «Омское».