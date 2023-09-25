В Омском районе к середине сентября намолотили свыше 60 тысяч тонн зерна

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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По данным администрации Омского района, к 18 сентября в пригородных хозяйствах намолочено 60,9 тысячи тонн зерна. За первую половину сентября 54 комбайна собрали урожай с 44,5% уборочной площади, которая в этом году составляет 81,7 тысячи гектаров. Работе поспособствовала сложившаяся в регионе благоприятная погода.
За первую половину сентября в пригороде было собрано 216 тонн озимой ржи, 2,7 тысячи тонн озимой пшеницы, 40,1 тысячи тонн яровой пшеницы, 3,9 тысячи тонн ячменя, 894 тонны овса и 13 тысяч тонн гороха. При этом в целом к середине сентября аграрии Омской области собрали 1 млн тонн зерна.
Что касается масличных культур, то здесь уборочная кампания только начинается. Пока на территории Омского района обмолочено только 17,7% засеянной площади, собрано 4,3 тысячи тонн рапса. К уборке подсолнечника, сои, масличного льна пока не приступали.
Кроме того, с открытого грунта в пригороде было собрано 16,5% урожая овощей. Как сообщили в муниципалитете, их валовый сбор составил 2,8 тысячи тонн. В частности, собрано 32,9 тысячи тонн картофеля, что составляет треть урожая.
Одновременно с уборкой в Омском районе идет подготовка почвы под урожай будущего года. Уже обработано отвальными или плоскорезными орудиями 13,4 тысячи гектаров, или 66,7% от плана. Также несколько хозяйств уже посеяли озимые культуры на общей площади в 570 гектаров. Из них 400 гектаров — в СПК «Пушкинский», 130 гектаров — в КФХ Юрия Дрофы и 40 гектаров — во ФГУП «Омское».
Напомним, Омский район является лидером региона по многим показателям в части растениеводства. Так, в прошлом году на территории пригорода было намолочено 161,6 тысяч тонн зерна, собрано 28,4 тысяч тонн маслосемян, 133,1 тысяч тонн картофеля и 35,7 тысячи тонн овощей.
При этом минувшим летом в Омской области от засухи пострадали более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа в июле гарантировал 3 млн тонн валового сбора зерновых, что на 180% обеспечит потребности региона.