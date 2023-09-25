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Сварщик демонтировал технический люк на полуприцепе

В Омске под суд пойдет директор фирмы, по вине которого погиб рабочий

25 сентября 2023, 09:44
Фото: СУ СКР по Омской области
Сварщик демонтировал технический люк на полуприцепе
Трагедия произошла в апреле нынешнего года. Во время сварки произошел взрыв газа.

В Омске будут судить 46-летнего директора компании «ЭКО ГРУПП». Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлекших смерть человека, сообщили 25 сентября в региональном следкоме.

Трагедия произошла 8 апреля около полудня на улице 2-я Солнечная. 35-летний сварщик демонтировал люк на полуприцепе, предназначенном для транспортировки газа. Во время работы произошел взрыв газовоздушной смеси. Мужчина погиб на месте. Момент взрыва попал на видео.

Следователи считают, что директор «ЭКО ГРУПП» нарушил требования по охране труда.

«Работы проводились без проведения проверки отсутствия углеводородов в пробе воздуха, отобранного из нижней части цистерны; у ООО „ЭКО ГРУПП“ отсутствовала аттестованная технологии проведения сварочных работ и аттестованное сварочное оборудование», — рассказали в следкоме.

Также у сварщика не было необходимой квалификации для проведения подобного вида работ.

Директор организацию свою вину полностью признал и выплатил матери погибшего компенсацию в размере 4,5 млн рублей. Уголовное дело готовится к передаче в суд.

В Омске при взрыве газа на работе погиб сварщик
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