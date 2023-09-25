В Омске под суд пойдет директор фирмы, по вине которого погиб рабочий

Трагедия произошла 8 апреля около полудня на улице 2-я Солнечная. 35-летний сварщик демонтировал люк на полуприцепе, предназначенном для транспортировки газа. Во время работы произошел взрыв газовоздушной смеси. Мужчина погиб на месте. Момент взрыва попал на видео.